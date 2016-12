Die Bank of America (ISIN: US0605051046, NYSE: BAC) wird an diesem Freitag eine Quartalsdividende in Höhe von 7,5 US-Cents ausschütten (Record day war der 2. Dezember 2016). Im Juli 2016 steigerte der Konzern die vierteljährliche Dividende um 50 Prozent auf den aktuellen Betrag. Damit werden auf das ...

