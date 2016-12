Der britische Tabakkonzern Imperial Brands PLC (ISIN: GB0004544929) zahlt am Freitag eine Zwischendividende von 54,1 Pence (ca. 63,3 Eurocent) an die Aktionäre aus (Ex-Dividenden Tag war der 17. November 2016). Die Jahresdividende wird in vier Tranchen ausbezahlt. Im Juni und September wurde jeweils ...

Den vollständigen Artikel lesen ...