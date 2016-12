Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geht es am letzten Handelstag dieses Jahres zunächst leicht abwärts. Vor allem Kursverluste bei den beiden schwergewichtigen Pharmawerten sowie den Grossbanken drücken den Markt nach unten. Die Vorgaben aus Übersee gaben indes keine klaren Impulse. Der Handel ist zudem auch am Freitagmorgen ausgedünnt - wie bereits an den vorangegangenen Tagen der verkürzten letzten Handelswoche.

Die meisten Händler hätten ihre Bücher bereits geschlossen, heisst es am Markt. In einem solchen Umfeld könne es schneller zu Ausreissern kommen. Insgesamt schauten Investoren aber vor allem schon auf das neue Jahr. Nachdem die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten die Finanzmärkte zunächst beflügelt hatte, stellten sich Marktteilnehmer nun vermehrt die Frage, wie nachhaltig diese Bewegungen waren.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.30 Uhr um 0,34% tiefer bei 8'222,99 Stellen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,31% auf 1'297,64 Zähler nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,32% auf 8'963,23 Punkte verliert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus, fünf im Plus und zwei (Lonza, Sika) sind unverändert.

Auf Jahressicht baut der Schweizer Leitindex aktuell sein Minus auf annähernd 7% aus. Rechnet man die Dividenden dazu, sind es noch immer gute 3% ...

