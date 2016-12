Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Fresenius -0,03% auf 73,88, davor 9 Tage im Plus (5,32% Zuwachs von 70,17 auf 73,9), ElringKlinger -1,44% auf 15,77, davor 6 Tage im Plus (7,96% Zuwachs von 14,82 auf 16), Mayr-Melnhof 0% auf 101, davor 5 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 98,5 auf 101), S&T -1,1% auf 8,505, davor 5 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 8,18 auf 8,6), Covestro -3,29% auf 65,28, davor 5 Tage im Plus (5,11% Zuwachs von 64,22 auf 67,5), SBO -0,47% auf 77,63, davor 5 Tage im Plus (6,11% Zuwachs von 73,51 auf 78), Heidelberger Druckmaschinen +0,83% auf 2,541, davor 5 Tage im Minus (-0,83% Verlust von 2,54 auf 2,52), Hennes & Mauritz -0,74% auf 254,3, davor 4 Tage im Plus (1,55% Zuwachs von 252,3 auf 256,2), Tesla -2,3% auf 214,68, davor 4 Tage im Plus (5,8% Zuwachs von 207,7...

