Tagesgewinner war am Donnerstag Silver Standard Resources mit 7,83% auf 9,50 (116% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,75%) vor Goldcorp Inc. mit 5,40% auf 13,87 (115% Vol.; 1W 12,22%) und Francotyp-Postalia mit 3,49% auf 5,49 (140% Vol.; 1W -0,27%). Die Tagesverlierer: Garmin mit -5,28% auf 46,81 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -2,68%), Medigene mit -5,01% auf 11,57 (721% Vol.; 1W 11,95%), Yingli Green mit -4,18% auf 2,52 (78% Vol.; 1W -9,03%) Die höchsten Tagesumsätze hatten GlaxoSmithKline (17145,13 Mio.), HSBC Holdings (15390,67) und BP Plc (14588,27). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei Medigene (721%), Sberbank (680%) und Gagfah (493%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist...

