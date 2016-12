Das Ziel ist ehrgeizig: Zwei Millionen zusätzliche Privatkunden in einem Umfeld mit starkem Wettbewerb. Nach einem guten Jahr 2016 zeigt sich die Commerzbank zuversichtlich - auch dank neuer Angebote.

Die Commerzbank sieht sich im Geschäft mit Privatkunden weiterhin im Aufwind. "Wir haben bisher ein gutes Jahr 2016 hingelegt - sowohl was die Profitabilität als auch was das Wachstum angeht", sagte der Privatkundenvorstand des Dax-Konzerns, Michael Mandel, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. "Ich bin zuversichtlich, dass wir über die bereits gewonnenen eine Million neuer Kunden hinaus ein Wachstum von weiteren rund 500 000 Kunden bis Ende 2017 schaffen werden. Damit ...

