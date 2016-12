Zum Jahresende lässt der japanische Leitindex zwar etwas nach, auf Jahressicht aber steht ein Plus. Asiens Börsen außerhalb Japans können auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Die Börse in Tokio hat am Freitag ihren Handel 2016 mit einem Jahresplus beendet. Am letzten Handelstag verlor der Nikkei für 225 führende Werte zwar 30,77 Punkte oder 0,16 Prozent. Er schloss damit bei 19.114 Punkten. Auf das Jahr gesehen legte der Index aber um 0,42 Prozent zu - es war das fünfte Jahresplus in Folge.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 0,52 Prozent zu. Asiens Börsen außerhalb Japans ...

