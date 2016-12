Bad Marienberg - Die Jahreswachstumsrate der weit gefassten Geldmenge M3 erhöhte sich von 4,4% im Oktober auf 4,8% im November 2016; ihr Dreimonatsdurchschnitt bis November betrug 4,7%, so die Europäische Zentralbank (EZB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Was die Entwicklung der Komponenten von M3 betrifft, so nahm die Vorjahrsrate des enger gefassten Aggregats M1, welches den Bargeldumlauf und die täglich fälligen Einlagen enthält, von 8,0% im Oktober auf 8,7% im Berichtsmonat zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...