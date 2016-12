Es wird langsam ein bisschen eng für die bullishe Seite. Sollte die Deutsche Bank den Start ins neue Jahr nicht mit wieder anziehenden Kursen beginnen, kann diese Rallye bzw. der Ende September begonnene Aufwärtstrend schnell einem neuen Abwärtsschub weichen. Wo liegt das Problem?

Es liegt darin, dass die Akteure monatelang darauf gesetzt hatten, dass die immense Strafzahlung für Aktivitäten im Zuge der Subprime-Krise, die es an die USA zu bezahlen gilt, deutlich milder ausfallen werde als ursprünglich seitens der USA gefordert. Das liegt jetzt auf dem Tisch. Aber wie sich das auf die Bilanz auswirkt, wie die Deutsche Bank ansonsten im vierten Quartal zurechtkam, ob die Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen greifen, all das sind Fragen, die sich jetzt neu in den Fokus schieben. Und auf die es womöglich erst Ende Januar Antworten geben wird, wenn die Zahlen für das jetzt endende Quartal offengelegt werden. Aber was tun bis dahin?

