Sieben Trends durchziehen das Werbejahr 2016: Werbetreibende Unternehmen suchen ungewöhnliche Maßnahmen, setzen auf kleinteilige Kampagnen - und entdecken ihre Liebe zum großen Weihnachtswerbespot.

Das Werbejahr 2016 geht zu Ende. Werbe-Überflieger wie einst "Supergeil", "heimkommen" oder "Darth Vader" waren nicht dabei. Dafür steigt die Kleinteiligkeit der Kampagnen - und es wird technisch. Aber so richtig. Eine Übersicht über die sieben wichtigsten Trends - die die Branche auch 2017 begleiten dürften.

Trend 1: Hauptsache anders

Eine der ungewöhnlichsten Werbekampagnen in Deutschland ereignete sich kurz vor Jahresschluss: Der Onlinehändler Amazon kaufte sämtliche Werbeplätze rund um die ersten Teil der neuen dreiteiligen "Winnetou"-Verfilmung auf. Der TV-Sender RTL zeigte den Spielfilm am ersten Weihnachtstag und erreichte mehr als fünf Millionen Zuschauer.

In einem vorgeschalteten 60 Sekunden langen Spot erklärte Markenbotschafterin Nazan Eckes, warum der knapp zweistündige Film ohne jede Werbeunterbrechung zu sehen ist: ein Geschenk von Amazon Prime. Der US-Konzern wies mit der Werbeaktion auf seinen eigenen Streamingdienst hin, der in Konkurrenz ausgerechnet zu RTL steht: Denn bei Amazon Prime Video können die Nutzer Filme und Serien ohne Werbeunterbrechung schauen. Günstig dürfte die Kampagne nicht gewesen sein: Bereits ein 30-Sekünder kostet bei dem Sender mehr als 50.000 Euro brutto.

Trend 2: Klassische Werbung lebt

Fernsehen und Print sind nach Berechnungen des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) noch immer die meist genutzten Werbeträger. Auch ein anderer Tech-Konzern nutzte in diesem Jahr - ganz altmodisch - die klassischen Werbekanäle: Das soziale Netzwerk Facebook startete Mitte November in Deutschland eine groß angelegte Imagekampagne und nutzte dabei TV-, Print- und Plakat-Werbung, um seinen Dienst vorzustellen. Unter dem Motto "Mache Facebook zu deinem Facebook" wollte die Kampagne die Nutzer über die verschiedenen Funktionen der Plattform aufklären, sie von ihren Datenängsten befreien und vor allem auch Nicht-Nutzer ansprechen und zum Mitmachen animieren. Relevante Themen wie Hasskommentare oder Falschmeldungen umschifft Facebook in seiner aufwendigen Reklame allerdings gekonnt.

Trend 3: Der große Weihnachtsspot

Nicht umschiffen, sondern sich tapfer seinen Vorweihnachtsgefühlen stellen - das haben dieses Jahr viele Marketingentscheider in den Unternehmen getan. So viel Lametta wie dieses Jahr ...

