Augsburg - KUKA: US-Behörden geben Übernahme durch Midea frei - AnleihenewsDie US-amerikanischen Behörden CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) und DDTC (Directorate of Defense Trade Controls) haben am 29. Dezember 2016 die Übernahme der KUKA Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF; ISIN: DE000A2BPXK1, WKN: A2BPXK, Ticker-Symbol: KU23) durch MECCA International (BVI) Limited, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Midea Group Co., Ltd., freigegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...