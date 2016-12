Paris - Europas Aktienmärkte haben am Tag vor Silvester leicht nachgegeben. Händler sprachen am Freitag von einem weiterhin ruhigen Handel. Impulse von den weltweiten Börsen blieben grösstenteils aus. Aus Branchensicht gerieten mit minus 0,64 Prozent vor allem Unternehmen aus der Öl- und Gasbranche unter Druck.

Der EuroStoxx 50 fiel um 0,17 Prozent auf 3'266,20 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich ebenfalls ein kleines Minus an. Der französische CAC-40-Index stand am Freitag 0,21 Prozent tiefer bei 4828,16 Punkten. Der britische FTSE-100-Index büsste 0,28 Prozent auf 7'100,26 Punkte ein. In London endet der Handel bereits vorzeitig um 13.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Für die im gesamten Euroraum engagierten Anleger geht ein durchwachsenes Börsenjahr zu Ende. Nur dem Schlussspurt im Dezember von aktuell gut 7 Prozent ist es zu ...

