Zürich - Die Häuser des Schweizerischen Nationalmuseums (SNM) schauen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Das Landesmuseum Zürich eröffnete im Sommer den Erweiterungsbau und verzeichnete einen deutlichen Besucherzuwachs. Auch das Forum Schweizer Geschichte Schwyz und das Château de Prangins hatten mehr Besucher als im Vorjahr.

Landesmuseum Zürich

In den letzten zehn Jahren hat das Landesmuseum Zürich die Besucherzahl verdreifacht. Rund 275'000 Personen besuchten das Museum im vergangenen Jahr. Das sind rund 45'000 Personen mehr als 2015. Das ganze erste Halbjahr 2016 war geprägt vom Endspurt der Bauarbeiten am Neubau. Parallel hierzu konnten mit den Ausstellungen «Dada Universal» und «Conrad Gessner 1516 - 2016» attraktive Wechselausstellungen gezeigt werden. Die Eröffnungsausstellung «Europa in der Renaissance. Metamorphosen 1400 - 1600» war einzigartig in der Geschichte des Landesmuseums. Über 300 Objekte aus ganz Europa und den USA waren zum Teil erstmals in der Schweiz zu sehen. Mit der neuen ...

