Zürich - Ab Dienstag, 3. Januar 2017, zeigt SRF sechs neue Episoden der erfolgreichen Krimiserie «Der Bestatter». Neben aussergewöhnlichen Todesfällen im Varieté, im Boxmilieu und im Brockenhaus beschäftigt Luc Conrad in der fünften Staffel ein brillianter Verbrecher, der mit einem ausgeklügelten Plan seine gesamte Umgebung wie Schachfiguren umherschiebt - den Bestatter inklusive.

Verschiedener könnten die Fälle nicht sein, mit denen sich Luc Conrad (Mike Müller) in der fünften Staffel von «Der Bestatter» beschäftigt. Der Tod eines Clowns führt ihn, Doerig (Samuel Streiff) und Anna-Maria (Barbara Terpoorten) in die skurrile Welt eines Varietés, in der jeder jeden bekämpft. Auch ein aus dem Fenster gestürzter Boxchampion macht der Kapo zu schaffen - offenbar war das Opfer in dubiose Finanzgeschäfte verstrickt. Und als in einem ...

