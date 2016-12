In einer Phase wie dieser, in der viele Investoren gerne bereit sind, bei vielen Unternehmen vom Optimum auszugehen und Risiken tendenziell beiseite wischen, erstaunt es, dass ausgerechnet eine Aktie wie Nordex, als Windkraftanlagenhersteller in einer Zukunftsbranche tätig und solide aufgestellt, ein derart schlechtes Börsenjahr hinter sich hat. Hier hat man übertrieben, ja - aber nach unten. Wird das Blatt sich 2017 wenden?

Die Chance dafür ist nicht schlecht. Sicher, der Markt ist umkämpft, stark besetzt und das drückt auf die Preise. Und ja, Donald Trump ist aus leicht durchschaubaren Gründen ein Gegner sauberer Energien, denn die US-Ölkonzerne bauen auf seine Fürsprache. Aber die Bewertung der Aktie ist im Gegensatz zu vielen großen Standardwerten recht moderat, die Kursziele der meisten ...

