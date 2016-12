Energiekontor AG: Energiekontor nimmt plangemäß zum Jahresende drei Repowering-Projekte in Betrieb

DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Sonstiges Energiekontor AG: Energiekontor nimmt plangemäß zum Jahresende drei Repowering-Projekte in Betrieb

30.12.2016 / 11:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Mit der Fertigstellung aller für dieses Jahr vorgesehenen Projekte sichert der Bremer Projektierer das prognostizierte Jahresergebnis 2016

Energiekontor nimmt plangemäß zum Jahresende drei Repowering-Projekte in Betrieb

Bremen, 30. Dezember 2016. Die Energiekontor AG hat mit den Windparks Debstedt (13,5 MW) und Breitendeich (6,4 MW) in Niedersachsen sowie Grevenbroich (7,5 MW) in Nordrhein-Westfalen alle für dieses Jahr vorgesehenen Repowering-Projekte zum Jahresende in Betrieb genommen. Bereits in der ersten Jahreshälfte konnte der Windpark Hürth (8,55 MW) in der Nähe von Köln fertiggestellt werden. Im Spätsommer folgte der im Südosten Mecklenburg-Vorpommerns gelegene Solarpark Nadrensee (ca. 10 MWp). Das letzte in diesem Jahr gebaute und veräußerte Projekt, die Windkraftanlage Klein Woltersdorf (2,4 MW) in Brandenburg, soll im Frühjahr 2017 ans Netz gehen.

Damit hat die Energiekontor-Gruppe sämtliche für das Jahr 2016 geplanten Projekte erfolgreich umgesetzt und das prognostizierte Ergebnis für die zu Ende gehende Geschäftsperiode gesichert.

Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG, zeigt sich erfreut: "Wie im letzten Jahr konnten wir auch diesmal wieder alle vorgesehenen Projekte pünktlich zum Jahresende erfolgreich abschließen. Damit könnte das Jahresergebnis 2016 sogar besser ausfallen als erwartet. Ich danke allen Mitwirkenden für ihr großes und zuverlässiges Engagement. Das nächste Jahr stellt uns mit der Einführung des Ausschreibungsverfahrens in Deutschland vor neue Herausforderungen, auf die wir uns mit verschiedenen Effizienzmaßnahmen in allen Bereichen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette vorbereitet haben. Wir fühlen uns daher auch in einem verschärften Wettbewerbsumfeld weiterhin gut aufgestellt."

Und sein für die Inlandsplanung verantwortlicher Vorstandskollege, Günter Eschen, ergänzt: "Neben den errichteten Windparks liegen uns zum Jahresende bereits Genehmigungen für weitere Projekte mit einer Kapazität von insgesamt rund 80 MW in Deutschland vor. Hinzu kommen Genehmigungen für etwa 20 MW in Großbritannien. Dies ist eine wichtige Basis für das kommende Jahr, weil diese Projekte auch unabhängig vom Ausschreibungsverfahren realisiert werden können."

Energiekontor bedankt sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei den Geschäftspartnern, Anlegern und Investoren des Unternehmens und wünscht allen ein frohes und friedliches neues Jahr 2017.

Über die Energiekontor AG:

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Windkraft: Dafür steht Energiekontor seit über 25 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Windparks im In- und Ausland und wurde 2010 um den Bereich Solarenergie erweitert. Darüber hinaus betreibt Energiekontor aktuell 31 Windparks mit einer Nennleistung von rund 238 Megawatt im eigenen Bestand.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Bernau bei Berlin, Dortmund und Neubrandenburg. Außerdem ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in England (Leeds), Schottland (Glasgow), Portugal (Lissabon) und den Niederlanden (Nijmegen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 105 realisierte Windparks mit 590 Anlagen und einer Gesamtleistung von rund 875 Megawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von etwa EUR 1,4 Mrd.

Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt:

Investor Relations / Presse Dr. Stefan Eckhoff Tel.: (+49-421) 3304-0 E-Mail: ir@energiekontor.de

Energiekontor AG / Reuters: EKT / ISIN: DE0005313506

30.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiekontor AG Mary-Somerville-Straße 5 28359 Bremen Deutschland Telefon: 04 21/33 04-0 Fax: 04 21/33 04-4 44 E-Mail: info@energiekontor.de Internet: www.energiekontor.de ISIN: DE0005313506 WKN: 531350

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

533415 30.12.2016

ISIN DE0005313506

AXC0059 2016-12-30/12:00