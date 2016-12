Unterföhring (ots) -



30. Dezember 2016. Mit voller Action ins neue Jahr: Bereits ab 4. Januar 2017 startet ProSieben mit der Crime-Serie "Limitless". Die Blockbuster-Adaption des Kino-Thrillers "Ohne Limit" zeigt Hollywoods Frauenschwarm Bradley Cooper zwar nur in einer Nebenrolle, allerdings fungierte der Star hier auch als Executive Producer. Die Hauptrolle übernahm Jake McDorman ("American Sniper"), der in der actionreichen Serie in die Rolle eines sympathischen Losers schlüpft. Dieser mutiert mit Hilfe einer Wunderdroge zum Ermittler-Genie ... ProSieben zeigt "Limitless" ab Mittwoch, 4. Januar 2017, um 20:15 Uhr in Doppelfolgen.



Inhalt: Brian (Jake McDormand) ist ein Genie. Mit schier unendlicher Energie erweitert er sein Wissen, löst Gleichungen und sogar komplizierte Kriminalfälle. Allerdings endet seine Genialität nach 12 Stunden abrupt in einem gewaltigen Kater. Denn der erfolglose Musiker muss dafür die Wunderdroge NZT-48 einnehmen. Das Teufelszeug ist auch der Grund dafür, dass Brian in schlimmen Schwierigkeiten steckt. Nach der ersten Einnahme fand er seinen Dealer und Ex-Bandkollegen Eli (Arjun Gupta) tot in dessen Wohnung auf. Von nun an muss er dringend die ambitionierte FBI-Agentin Rebecca Harris (Jennifer Carpenter) von seiner Unschuld überzeugen. Hilfe bekommt er dabei seltsamerweise von Senator Edward Morra (Bradley Cooper). Der Politiker verabreicht ihm nicht nur eine Spritze, die die desaströsen Nebenwirkungen von NZT ausschaltet - er scheint auch ganz eigene Pläne mit Brian zu haben ...



