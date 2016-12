FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am letzten Handelstag des Jahres nochmals etwas nachgegeben. Der Leitindex fiel am Freitagmittag um 0,30 Prozent auf 11 417,14 Punkte und knüpfte so an seine Schwäche vom Vortag an. Im Gesamtjahr, das unter anderem vom Brexit-Votum und dem Wahlsieg Donald Trumps geprägt war, steuert er aber weiterhin auf einen Zugewinn von mehr als 6 Prozent zu. 2016 dürfte so zum fünften gewinnbringenden Jahr in Folge werden.

Mit neuem Schwung rechnen Börsianer erst nach dem Jahreswechsel. "Die Orientierungslosigkeit der Weihnachtswochen wird mit Sicherheit enden", sagt Daniel Saurenz von Feingold Research. Zwischen den Jahren war der Handel extrem ruhig verlaufen. Dies galt auch für diesen Freitag, an dem in Frankfurt nur verkürzt gehandelt wird. Statt um 17.30 Uhr schließt die Börse bereits um 14.00 Uhr.

In der zweiten Börsenreihe war das Bild ähnlich: Die mittelgroßen Werte im MDax gaben um 0,12 Prozent auf 22 120,42 Punkte nach, während der Technologiewerte-Index TecDax um 0,13 Prozent auf 1810,73 Punkte fiel. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach unten.

STUDIE BEWEGT HUGO BOSS

Die Nachrichtenlage blieb auf Unternehmensseite extrem dünn. Für die Aktie von Hugo Boss ging es im MDax wegen einer Verkaufsempfehlung durch die DZ Bank um annähernd 1 Prozent nach unten. Experte Herbert Sturm begründete sein negativer gewordenes Anlagevotum mit einem anhaltend schwierigen Inlandsgeschäft, wachsenden Risiken im britischen Absatzmarkt sowie Umsatzeinbußen in den USA.

Ansonsten blieben die Blicke einmal mehr auf den Finanzsektor gerichtet, nachdem die EU-Kommission am Vorabend kurzfristige staatliche Hilfen für die italienische Krisenbank Monte dei Paschi erlaubt hatte. Ein Händler hatte dies als erwartungsgemäß gewertet. Während die Anteile der Commerzbank mit 0,70 Prozent zu den Gewinnern gehörten, standen jene der Deutschen Bank mit einem halben Prozent im Minus. Für sie wäre es der vierte Verlusttag in Folge.

ADIDAS IN DER JAHRESWERTUNG UNEINHOLBAR

Der Bankensektor fällt auch in der Jahreswertung unter den 30 Dax-Werten auf, wo die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank trotz ihrer kräftigen Erholung in den vergangenen Monaten mit Abgaben von ungefähr einem Viertel noch immer die Schlusslichter sind. Die nächsthöheren Verluste müssen nach aktuellem Stand die Aktionäre von ProSiebenSat.1 verkraften.

Auf der positiven Seite liefern sich BASF und Thyssenkrupp ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den dritten Platz in der Jahreswertung. Als zweitbester Indexwert dürfte nicht mehr an Siemens zu rütteln sein. Als Klassenbester liegt die Adidas-Aktie uneinholbar vorne. Auch an diesem Freitag waren sie der Favorit im Dax mit plus 0,75 Prozent./tih/das

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

