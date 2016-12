Fast eine Million Mal wurde sharedeals.de im Jahr 2016 besucht und damit so häufig wie noch nie zuvor. Insbesondere in den letzten Monaten des Jahres verzeichnete die Plattform stark wachsenden Zuspruch. Dieser kommt nicht von ungefähr: Reihenweise Volltreffer-Tipps haben sharedeals.de zur ersten Anlaufstelle für Börsenspekulanten gemacht.

Nach unseren Vor-Ort-Besuchen zu Beginn des Jahres ging es mit unseren Tipps Gatekeeper Systems (WKN: A14WLB) und Nano One Materials (WKN: A14QDY) stark bergauf. Gatekeeper konnte von seinem Jahrestief im Januar zwischenzeitlich mehr als +250% zulegen. Nano One gewann allein zwischen Februar und Juni rund +170% hinzu. Dass es lohnt, direkt bei den Unternehmen anzuklopfen und diese aus nächster Nähe zu prüfen, zeigt auch der Fall Hello Pal (WKN: A2AHUG).

Nach unserer Vorstellung im Mai zu Kursen um 0,20 Euro ging es für Hello Pal nur einen Monat später bis auf 0,32 Euro in die Höhe. Ende November wurden in der Spitze gar 0,37 Euro bezahlt - ein Kursplus von circa +85% auf unseren Vorstellungskurs. Zuvor hatte sharedeals.de das Team von Hello Pal im chinesischen Hangzhou besucht und die weiteren Meilensteine skizziert.

Rohstoff-Perlen en masse

SD-Leser profitierten vom Lithium-Boom im Frühjahr und konnten unter anderem mit der Aktie von Pilbara Minerals (WKN: A0YGCV) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...