"Wenn Kardinal Woelki meint, Familiennachzug fördere die Integration von Flüchtlingen, dann hat er gar nichts verstanden. Familiennachzug aus dem muslimischen Raum bedeutet das Gegenteil von Integration, nämlich Parallelgesellschaften und Ghettoisierung. Hierfür gibt es mittlerweile viele Beispiele in Deutschland. Man braucht sich nur die diversen Großfamilien In Berlin, Bremen oder anderen deutschen Städten anschauen, um zu erkennen, was einzelne muslimische Großfamilien für einen Schaden in unserer Gesellschaft anrichten können.



Was Kardinal Woelki hier fordert, ist nichts weiter als die Aufforderung zum Massenzuzug in unsere ohnehin schon überlasteten Sozialsysteme. Fremdes Geld verteilt sich leicht. Woelki sollte vielmehr als Verantwortungsethiker auftreten, in dem er das Wohl unserer gesamten Gesellschaft im Auge behält und nicht lediglich seiner Ideologie folgt. Angesichts der Massenaustritte aus den Kirchen, mutet diese Fernstenliebe vollkommen fehl am Platz an.



Niemand möchte Kardinal Woelki unlautere Motive unterstellen, es ist jedoch bemerkenswert, dass just die Kirchen an der entstandenen Sozialindustrie am meisten zu verdienen scheinen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt."



