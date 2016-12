Berlin (ots) - Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) übernimmt zum 1. Januar 2017 die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK). Das kommende Jahr steht politisch vor allem im Zeichen der Bundestagswahl, der Wahl zum niederländischen Parlament und der französischen Präsidentenwahl. Auch die weiteren Entwicklungen rund um die Verhandlungen zum "Brexit" werden von hoher Bedeutung sein. Die bankfachlichen Schwerpunkte der DK-Arbeit werden die Begleitung der Vorschläge der EU-Kommission zur Schaffung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung (EDIS), die Vollendung von Basel III sowie das Inkrafttreten der Finanzmarktrichtlinie MiFID II/MiFIR sein.



Von besonderer Bedeutung für die deutschen Banken sind die Pläne zu EDIS, die auf eine Vergemeinschaftung von Bankrisiken anderer Länder zulasten des deutschen Sparers hinauslaufen. Die DK lehnt im Schulterschluss mit der Bundesregierung, dem Bundesfinanzministerium und der Deutschen Bundesbank diese Pläne ab. Weiterhin wird sich die DK für eine praxistaugliche, verhältnismäßige und wirtschaftliche Umsetzung der Regulierungsmaßnahmen einsetzen. Die Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Kreditwirtschaft muss gerade im internationalen Wettbewerb gestärkt werden.



In der Deutschen Kreditwirtschaft arbeiten der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) sowie der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) zusammen. Die Spitzenverbände beziehen bei einer Vielzahl wichtiger Arbeitsgebiete, beispielsweise Aufsichtsfragen, Steuerfragen, Fragen des Zahlungsverkehrs und bankrechtlichen Fragestellungen, gemeinsam Position.



So erarbeitet die DK gemeinsame Vorschläge und Stellungnahmen auf nationaler und internationaler Ebene. Den Vorsitz dieses Gremiums hatte im abgelaufenen Jahr 2016 der BdB inne. Die Federführung der Deutschen Kreditwirtschaft wechselt jährlich zwischen BVR, BdB und DSGV.



OTS: Die Deutsche Kreditwirtschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/113844 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_113844.rss2



Pressekontakt: Für die Deutsche Kreditwirtschaft Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Pressesprecherin: Melanie Schmergal Schellingstraße 4 10785 Berlin Tel. 030 / 2021-1300 Fax: 030 / 2021-1905 E-Mail: presse@bvr.de www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de