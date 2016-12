Zu Weihnachten und Silvester wird traditionell mit Sekt oder Champagner angestoßen. Den Schaumwein kaufen die Deutschen aber am liebsten beim Discounter. Die stellen damit die klassischen Supermärkte in den Schatten.

Die Deutschen kaufen Sekt und Champagner laut einer Analyse am liebsten beim Discounter. Auf Aldi, Lidl und Co entfielen nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 45 Prozent des Absatzmenge und über 40 Prozent der Umsätze mit dem prickelnden Schaumwein. ...

