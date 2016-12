Die überraschende Bargeldreform hat die indische Bevölkerung und Wirtschaft erschüttert. Bis zum Jahresende sollte eigentlich wieder Normalität herrschen. Dieses Versprechen kann die Regierung aber nicht halten.

Menschen in Indien warten an vielen Orten noch immer auf Bargeld. Die Regierung verpasste damit eine selbstgesetzte Frist, bis zu der sich die Lage im Land nach einer radikalen Bargeldreform normalisieren sollte. Premierminister Narendra Modi hatte in einer emotionalen Rede im November der Bevölkerung versprochen, dass zum Jahresende wieder Normalität herrschen würde.

"Ertragt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...