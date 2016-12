Bad Marienberg - Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506/ WKN 531350) hat mit den Windparks Debstedt (13,5 MW) und Breitendeich (6,4 MW) in Niedersachsen sowie Grevenbroich (7,5 MW) in Nordrhein-Westfalen alle für dieses Jahr vorgesehenen Repowering-Projekte zum Jahresende in Betrieb genommen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...