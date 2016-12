Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Freitagmittag knapp im Minus. Während sich die meisten Marktteilnehmer im Urlaub befinden, drücken bereits kleinere Verkäufe die Indizes am letzten Handelstag 2016 nach unten. Der DAX gibt 0,3 Prozent auf 11.417 Punkte nach. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent niedriger bei 3.262 Punkten. In London wird nur bis 13.30 Uhr MEZ gehandelt, auf dem Handelssystem Xetra der Deutschen Börse endet das Geschäft um 14.00 Uhr. Der um 15.45 Uhr anstehende Chicago-Einkaufsmanagerindex kann somit keine Akzente mehr setzen.

Der Start in das neue Jahr fängt an vielen Börsen nicht am Montag an. In Europa bleiben die Märkte in der Schweiz und Großbritannien geschlossen, ebenso in den USA.

Monte dei Paschi wird Gnadenfrist eingeräumt

Die Kurse italienischer Banken legen zu. Gute Nachrichten für die gebeutelte Finanzbranche des Landes kommen aus Brüssel. Italien kann seine in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter zu Hilfe eilen, auch der angeschlagenen Monte dei Paschi. Die EU-Kommission hat die Genehmigung für das Garantiesystem für Banken des Landes bis zum 30. Juni 2017 verlängert. Es wäre ursprünglich Ende des Jahres ausgelaufen.

Banco Popolare, Banca di Milano, Banca Popolare Emilia Romagna und UBI Banca legen jeweils um rund 1 Prozent zu. Banca Monte dei Paschi sind hingegen weiterhin vom Handel ausgesetzt.

Kapriolen im Devisenhandel

Hektisch war es am Morgen im Devisenhandel. Der Euro schoss im frühen asiatischen Handel kurzzeitig um 1,5 Cent auf 1,0655 Dollar nach oben, ist danach aber wieder zurückgefallen auf zuletzt 1,0544. Auch zu anderen Währungen erlebte der Dollar einen kurzen, heftigen Schwächeanfall. Im Handel wird auf das sogenannte Algo-Trading verwiesen, also auf Computer-basierten, automatisierten Handel. Die Bewegung könne zudem durch dünne Umsätze begünstigt worden sein, heißt es.

Seit dem Sieg Donald Trumps bei den US-Präsidentschaftswahlen spekulierten viele Investoren auf eine Rückkehr der Inflation, was einen stark steigende Dollar zur Folge hatte. Diese Aufwertung scheint aber zunächst ausgereizt zu sein. Zudem will der Markt nun erst einmal Taten des neuen Präsidenten sehen.

Der Goldpreis zieht mit Hilfe des zuletzt schwächelnden Dollar weiter an. Mit 1.159 Dollar kostet die Feinunze fast 30 Dollar mehr als vor Wochenfrist. Ein schwächerer Dollar macht das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger. Bei Bundesanleihen nehmen Anleger Kursgewinne mit, nachdem diese in den vergangenen zwei Wochen gestiegen sind.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.263,47 -0,25 -8,29 -0,12 Stoxx-50 2.986,37 -0,44 -13,08 -3,67 DAX 11.423,90 -0,24 -27,15 6,34 MDAX 22.126,75 -0,09 -20,23 6,51 TecDAX 1.811,69 -0,08 -1,40 -1,04 SDAX 9.498,78 -0,06 -5,74 4,40 FTSE 7.089,33 -0,43 -30,93 13,57 CAC 4.827,10 -0,24 -11,37 4,10 Bund-Future 164,26 -0,25 7,22 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,0541 +0,08% 1,0533 1,0486 -2,9% EUR/JPY 123,1833 +0,14% 123,0077 122,01 -17,0% EUR/CHF 1,0745 +0,09% 1,0735 1,0731 -1,2% EUR/GBP 0,8574 +0,17% 0,8579 1,1668 +16,4% USD/JPY 116,85 +0,04% 116,80 116,35 -0,5% GBP/USD 1,2296 +0,17% 1,2275 1,2236 -16,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,84 53,77 +0,1% 0,07 +20,7% Brent/ICE 56,87 56,85 +0,0% 0,00 +21,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.159,32 1.157,90 +0,1% +1,42 +9,3% Silber (Spot) 16,22 16,17 +0,3% +0,05 +17,4% Platin (Spot) 906,85 897,50 +1,0% +9,35 +1,7% Kupfer-Future 2,51 2,49 +0,7% +0,02 +16,1%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2016 06:14 ET (11:14 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.