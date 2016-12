Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am letzten Handelstag des Jahres 2016 negativ. Nach einer schwächeren Eröffnung hat der Leitindex SMI seine Abschläge bis Freitagmittag noch ausgebaut. Als Belastungsfaktoren erweisen sich auch zum Jahresschluss die beiden schwergewichtigen Pharmawerte und Bankaktien. Sie gehören beim Blick auf die Entwicklung der Einzeltitel auch auf Jahressicht zu den grössten Verlierern.

Die Zurückhaltung zum Jahresende begründen Händler unter anderem mit einem dünnen Handel. Die meisten Marktteilnehmer hätten die Bücher bereits geschlossen. Zudem sei eine gewisse Ernüchterung zu verspüren. Habe die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten die Märkte zunächst wochenlang beflügelt, warteten Investoren nun ab, wie genau er seine Wahlversprechen umsetzen werde. Am Nachmittag dürfte es kaum noch Impulse geben. Die Börsen in Deutschland und Grossbritannien schliessen am Freitag sogar bereits früher.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.50 Uhr ein Minus von 0,59% auf 8'202,69 Zähler auf und notiert damit nur knapp über seinem bisherigen tagestief von 8'199,73 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,52% auf 1'294,92 Zähler nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,51% auf 8'945,89 Punkte verliert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 25 im Minus, vier im Plus und Bâloise sind unverändert.

Auf Jahressicht baut der Schweizer Leitindex aktuell sein Minus auf etwa 7% aus. Rechnet man die Dividenden dazu, ...

