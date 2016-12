Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland und Südkorea waren die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Silvester geschlossen. In Deutschland, Großbritannien und Australien fanden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet nur der Anleihehandel früher.

MONTAG: In der Schweiz, Großbritannien, Russland, den USA, Japan, Schanghai, Hongkong und Australien bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Neujahr geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.250,30 +0,23% +12,63% Euro-Stoxx-50 3.262,54 -0,28% -0,15% Stoxx-50 2.984,51 -0,50% -3,73% DAX 11.424,79 -0,23% +6,35% FTSE 7.089,61 -0,43% +13,57% CAC 4.826,35 -0,25% +4,08% Nikkei-225 19.114,37 -0,16% +0,42% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,25 -26

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,76 53,77 -0,0% -0,01 +20,6% Brent/ICE 56,75 56,85 -0,2% 0,00 +20,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.159,26 1.157,90 +0,1% +1,36 +9,3% Silber (Spot) 16,24 16,17 +0,4% +0,07 +17,5% Platin (Spot) 906,35 897,50 +1,0% +8,85 +1,7% Kupfer-Future 2,51 2,49 +0,7% +0,02 +16,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Am letzten Handelstag des alten Jahres dürfte sich die Wall Street etwas von den Verlusten der beiden vorigen Handelstage erholen. Der Future auf den S&P-500 deutet eine gut behauptete Eröffnung an. Marktteilnehmer schreiben die Zurückhaltung der Anleger zum einen Vermögensverwaltern zu, die mit Rücksicht auf ihre Jahresbilanz konservativ agierten. Bedeutender sei aber der Umstand, dass die Begeisterung über das von Trump versprochene Konjunkturprogramm inzwischen Zweifeln gewichen sei. Viele Beobachter sehen nicht mehr nur den positiven Effekt der geplanten Maßnahmen, sondern auch mögliche Schattenseiten wie etwa eine stärkere Inflation, die wiederum raschere Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Folge haben dürfte.

An Konjunkturdaten wird am Freitag der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Unternehmensnachrichten sind rar.

Qualcomm hat eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Smartphonehersteller Meizu Technology getroffen, mit der das US-Unternehmen seine Position auf dem chinesischen Markt festigen will. Die Aktie von Qualcomm wird vorbörslich noch nicht gehandelt. Auch für Salesforce.com gibt es noch keine Kursindikation. Der Softwarehersteller hat sich die Verdoppelung des Umsatzes zum Ziel gesetzt, die aber nicht leicht zu erreichen sein dürfte, denn die Konkurrenz - Microsoft, SAP und Oracle - schläft nicht, sondern dringt auf das Terrain von Salesforce vor.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Dezember PROGNOSE: 57,5 zuvor: 57,6

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa notieren am Freitagmittag knapp im Minus. Während sich die meisten Marktteilnehmer im Urlaub befinden, drücken bereits kleinere Verkäufe die Indizes am letzten Handelstag 2016 nach unten. Die Kurse italienischer Banken legen zu, nachdem die EU-Kommission die Genehmigung für das Garantiesystem für die Banken des landes bis zum 30. Juni 2017 verlängert hat. Italien kann seinen in Bedrängnis geratenen Banken unter bestimmten Bedingungen weiter zu Hilfe eilen, auch der angeschlagenen Monte dei Paschi. Banco Popolare, Banca di Milano, Banca Popolare Emilia Romagna und UBI Banca legen jeweils um rund 1 Prozent zu. Banca Monte dei Paschi sind hingegen weiterhin vom Handel ausgesetzt. Hektisch war es am Morgen im Devisenhandel. Der Euro schoss im frühen asiatischen Handel kurzzeitig um 1,5 Cent auf 1,0655 Dollar nach oben, ist danach aber wieder zurückgefallen auf zuletzt 1,0544. Auch zu anderen Währungen erlebte der Dollar einen kurzen, heftigen Schwächeanfall. Im Handel wird auf das sogenannte Algo-Trading verwiesen, also auf Computer-basierten, automatisierten Handel. Die Bewegung könne zudem durch dünne Umsätze begünstigt worden sein, heißt es. Der Goldpreis zieht mit Hilfe des zuletzt schwächelnden Dollar weiter an. Bei Bundesanleihen nehmen Anleger Kursgewinne mit, nachdem diese in den vergangenen zwei Wochen gestiegen sind.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:15 Do, 17.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,0552 +0,19% 1,0533 1,0486 -2,8% EUR/JPY 123,3470 +0,28% 123,0077 122,01 -17,0% EUR/CHF 1,0750 +0,14% 1,0735 1,0731 -1,2% EUR/GBP 0,8583 +0,28% 0,8579 1,1668 +16,5% USD/JPY 116,89 +0,08% 116,80 116,35 -0,4% GBP/USD 1,2292 +0,14% 1,2275 1,2236 -16,7%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Am letzten Handelstag des Jahres zeigten sich die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien mit uneinheitlicher Tendenz. Die japanische Börse verringerte ihre Verluste bis zum Schluss deutlich, nachdem der Yen zum Dollar nachgegeben hatte, was günstig ist für die Exportsituation japanischer Unternehmen. Eine erste Erholung zeigte die an den vergangenen Tagen um über 40 Prozent eingebrochene Toshiba-Aktie. Sie legte um 9,4 Prozent zu. Einige Analysten bezeichneten den Kurseinbruch der Aktie als überzogen. Die angekündigten Abschreibungen auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse seien nun eingepreist. Takata schossen um 21,2 Prozent nach oben. Der skandalgebeutelte Airbaghersteller steht offenbar kurz vor einer Einigung mit der US-Justiz wegen kriminellen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit fehlerhaften Luftkissen, wie bereits am Mittwoch bekannt geworden war. In Hongkong verbuchte das Schwergewicht Tencent ein Plus von 1,1 Prozent. MMG gewannen 3,1 Prozent, nachdem der Minenbetreiber einen Beteiligungsverkauf mitgeteilt hatte. Die Aktie des Versicherers Ping An notierte 1 Prozent fester. Nach der jüngsten Kritik des Regulierers am Gebaren vieler Versicherer, immer mehr Beteiligungen einzugehen, was das Finanzsystem des Landes gefährde, will China das Aktienengagement der Branche beschränken. Kursgewinne verzeichneten Kasinoaktien im Vorgriff auf in der kommenden Woche erwartete Umsatzzahlen aus dem Spielerparadies Macau. Wynn Macau gewannen 1,6 Prozent, Galaxy Entertainment 2,4 und SJM Holdings 2,7 Prozent. In Sydney wurden zuletzt gut gelaufene Aktien aus dem Rohstoffsektor verkauft. Händler verwiesen dazu auch auf das nachlassende Aufwärtsmomentum beim Eisenerzpreis. BHP Billiton und Rio Tinto gaben um 1,7 bzw. um 1,4 Prozent nach, Fortescue um 1,7 Prozent. Newcrest verteuerten sich um 5,1 Prozent vor dem Hintergrund weitere Gewinne des Goldpreises.

CREDIT

Nach dem Anstieg der Risikoprämien am Donnerstag bewegen sich diese am letzten Handelstag der Woche kaum noch. Der iTraxx Europe Index tritt mit 73 Basispunkten auf der Stelle, wie auch die anderen Benchmark-Indizes. "Heute wird der Handel noch lethargischer, weil mit London und Frankfurt die beiden wichtigsten europäischen Aktienmärkte früher schließen", sagt ein Beobachter.

Schon am Vortag habe es kaum noch Umsätze im Handel mit Kreditabsicherungen gegeben. Im iTraxx Europe Index beispielsweise seien Geschäfte im Nominalvolumen von insgesamt 2,2 Milliarden Euro getätigt worden. "Normal sind Umsätze im mittleren bis hohen zweistelligen Millliardenbereich."

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

US-Behörden geben Kuka-Übernahme durch Midea frei

Die Übernahme des deutschen Roboterherstellers Kuka durch den chinesischen Konzern Midea hat alle behördlichen Hürden genommen. Beide Unternehmen teilten am Freitag mit, die US-Behörden CFIUS (Committee on Foreign Investment in the United States) und DDTC (Directorate of Defense Trade Controls) hätten die Übernahme freigegeben. Damit seien alle Vollzugsbedingungen für das Übernahmeangebot vom 16. Juni 2016 erfüllt.

Bild-Herausgeber Diekmann verlässt Axel Springer

Der Axel-Springer-Konzern muss sich einen neuen Herausgeber für Deutschlands größte Zeitung suchen. Der aktuelle Bild-Herausgeber Kai Diekmann beende zum 31. Januar 2017 seine Tätigkeit für Axel Springer auf eigenen Wunsch, teilte der Medienkonzern mit. Diekmann wolle sich künftig anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen.

Ramelow und Platzeck sollen erneut Bahn-Streit mit GDL schlichten

Im Tarifstreit mit den Lokomotivführern bei der Deutschen Bahn setzen die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn auf altbewährte Schlichter. Die Gewerkschaft benannte erneut Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, während die Bahn den früheren Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck, ins Boot holt.

Italienischer Staat trägt 6,6 Milliarden Euro des Rettungsplans für die BMPS

Der Rettungsplan für die seit Jahren kriselnde Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) wird den italienischen Staat 6,6 Milliarden Euro kosten. Das teilte am Donnerstagabend die italienische Zentralbank mit. Insgesamt benötigt die Bank nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) 8,8 Milliarden Euro frisches Kapital für ihre Rettung.

