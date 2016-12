Der Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin (ISIN: US5398301094, NYSE: LMT) wird am Freitag eine Dividende von 1,82 US-Dollar für das vierte Quartal 2016 an die Aktionäre ausschütten (Record day war der 1. Dezember 2016). Damit hebt das Unternehmen die Quartalsdividende um 10 Prozent an. Zuvor ...

