FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Hugo Boss von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft, den fairen Wert aber auf 52 Euro belassen. Analyst Herbert Sturm begründete sein neues Anlagevotum mit einem anhaltend schwierigen Inlandsgeschäft, wachsenden Risiken im britischen Absatzmarkt sowie Umsatzeinbußen in den USA. Zudem sei derzeit schwer abzuschätzen, ob der Modekonzern in den kommenden Jahren an den gewohnt hohen Ausschüttungsquoten festhalten werde, schrieb er in einer Studie vom Freitag./edh/ag

ISIN DE000A1PHFF7

AXC0074 2016-12-30/13:15