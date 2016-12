Köln (ots) - Geschäftsführer Claude Schmit blickt auf ein überaus erfolgreiches Jahr zurück: "Wir sind nicht nur Marktführer in der Kinderzielgruppe, sondern auch der einzige Kindersender, der seine Einschaltquoten im Vergleich zum Vorjahr steigern konnte." Zudem hat SUPER RTL im Juni dieses Jahres mit TOGGO plus den ersten Timeshift-Sender im deutschen Free TV erfolgreich gestartet. Im digitalen Bereich setzt der Kölner Sender mit Angeboten wie kividoo, toggo.de, dem Toggolino Club oder scoyo innovative Akzente. Claude Schmit: "Nicht unerwähnt bleiben soll, dass unser Ergebnis im zweistelligen Prozentbereich wachsen wird - 2017 kann es gerne so weitergehen."



SUPER RTL kam im Gesamtjahr auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 20,6 Prozent bei den 3- bis 13-Jährigen (6.00 bis 20.15 Uhr). Damit lag der Sender vor dem gebührenfinanzierten Kinderkanal (19,7 Prozent) sowie der privaten Konkurrenz von Disney (9,5 Prozent) und Nickelodeon (7,9 Prozent).



Programmdirektor Carsten Göttel gibt einen Ausblick auf das kommende Fernsehjahr: "Im Bereich Eigenproduktionen haben wir uns eine Menge vorgenommen. Besonders freue ich mich auf die Neuauflage des Kultformats 'Super Toy Club' inklusive Toy Race, das vielen Eltern sicher noch in bester Erinnerung ist." Darüber hinaus wird die Animationsserie 'Trollhunters' bei SUPER RTL ihre TV-Premiere feiern - ein absolutes Highlight aus dem Output-Deal mit DreamWorks Animation. Die Zuschauer erwartet hochklassige Fantasy-Kost von Hollywood Regisseur Guillermo Del Toro.



