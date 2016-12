EXCHANGE NOTICE 30 December 2016 SHARES



LIQUIDITY PROVIDING OF NORDEA BANK FINLAND PLC WILL BE TRANSFERRED TO NORDEA BANK AB (PUBL)



The market making in accordance with the LP agreement by Nordea Bank Finland Plc and the following First North company will be moved to Nordea Bank AB (publ) as from 2 January 2017*, due to merger between Nordea Bank Finland Plc and its parent company Nordea Bank AB (publ).



Company name: Zeeland Family Oyj Trading code: ZEE1V Issuer code: ZEE ISIN code: FI0009015580 Orderbook id: 50486



Liquidity Provider (LP) until 30 December 2016: Nordea Bank Finland Plc Liquidity Provider (LP) as from 2 January 2017: Nordea Bank AB (publ)* *) Presuming that the merger is recorded into the Trade Register on January 2, 2017.



NASDAQ HELSINKI Global Listing Services



TIEDOTE 30.12.2016 OSAKKEET



NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N MARKKINATAKAUS (LIQUIDITY PROVIDING) SIIRTYY NORDEA BANK AB (PUBL):LLE



Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja seuravan First North -markkinapaikan yhtiön markkinatakaussopimuksen mukainen markkinatakaus siirtyy Nordea Bank AB (publ):lle 2.1.2017 Nordea Pankki Suomi Oyj:n sulautuessa emoyhtiöönsä Nordea Bank AB (publ):iin.



Yhtiön nimi: Zeeland Family Oyj Kaupankäyntitunnus: ZEE1V Yhtiötunnus: ZEE ISIN-koodi: FI0009015580 ID: 50486



Markkinatakaaja (LP) 30.12.2016 saakka: Nordea Pankki Suomi Oyj Markkinatakaaja (LP) 2.1.2017 alkaen: Nordea Bank AB (publ)* *) Edellyttäen, että sulautuminen merkitään kaupparekisteriin 2.1.2017



NASDAQ HELSINKI Global Listing Services