Nasdaq-100 - Jetzt muss etwas kommen!

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100® Index hat das Kaufsignal nach dem Anstieg über 4.960 Punkte vor einigen Tagen nicht bestätigen können. Der Index fiel wieder unter 4.960 Punkte zurück und erreichte gestern einmal mehr die wichtige Unterstützungszone zwischen 4.912 und 4.905 Punkten. Zum Jahreswechsel steht damit ein wichtiger kurzfristiger Richtungsentscheid an.

Wertet man die Kursmuster seit 13. Dezember so, dass im Hoch eine überschießende Korrekturwelle auftrat, so könnte dieses dreiteilige Muster (Konsolidierung, überschießende Erholung, zweite Konsolidierungswelle) mit der gestrigen Entwicklung abgeschlossen sein. Solange also 4.912 bis 4.905 Punkte halten, kann der Nasdaq-100® Index wieder die Hochs bei 4.960 und 4.992 Punkten ansteuern. Bereits bei 4.933 Punkten trifft der Index heute in Form des EMA50 Stunde auf Widerstand.

Kommt eine potenzielle Erholung am heutigen Handelstag aber zum Erliegen und entstehen weitere Tiefpunkte, bietet einzig noch der EMA200 Stunde bei 4.885 Punkten Halt. Darunter könnte der Index in eine beschleunigte Abwärtsbewegung übergehen.

Das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite ist kurzfristig folglich attraktiv, da enge Absicherungen in den Markt gelegt werden können. Falls Trader heute überhaupt noch etwas handeln wollen…

Ich bedanke mich für das Interesse an meinen Analysen auch an dieser Stelle und wünsche Ihnen einen guten Rutsch in das neue Jahr 2017!

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.12.2016 - 30.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.12.2011 - 01.12.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

