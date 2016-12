Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Elf der 16 Bundesländer wollen bereits 2017 die Schuldenbremse einhalten und keine neuen Schulden mehr machen. Das ergab eine Umfrage des Handelsblatts unter den 16 Länderfinanzministerien. Nur fünf Länder planen demnach, im kommenden Jahr Schulden zu machen, und zwar Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

Ab 2020 dürfen die Länder wegen der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse keine neuen Verbindlichkeiten mehr aufnehmen. Selbst finanzschwächere Länder stünden wegen der guten Wirtschaftslage und sprudelnder Steuereinnahmen finanziell gut da, schrieb das Blatt. So rechne Schleswig-Holstein für 2017 mit einem Überschuss von 47 Millionen Euro und damit dem ersten Budgetplus seit Jahrzehnten, und Niedersachsen habe für 2017 erstmals in seiner Geschichte einen Haushalt ohne Nettoneuverschuldung verabschiedet.

Erst am Vortag hatte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) aber für mehr Neuverschuldung plädiert. Vor 2020 einen ausgeglichenen Haushalt hinzulegen "wäre ein Fehler", hatte er der Bild-Zeitung gesagt. Für Nordrhein-Westfalen würde eine schwarze Null vor 2020 Abstriche bei Bildung, Sicherheit und Infrastruktur erfordern. Walter-Borjans kritisierte in diesem Kontext auch die Politik von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) scharf und warf ihm vor, er wolle die schwarze Null beim Bund mit allen Mitteln auf Kosten der Länder verteidigen.

December 30, 2016

