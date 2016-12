Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

BVR übernimmt 2017 Federführung der Kreditwirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) übernimmt am 1. Januar die Federführung in der Deutschen Kreditwirtschaft (DK), dem Zusammenschluss der kreditwirtschaftlichen Verbände Deutschlands. Das teilte der Bundesverband deutscher Banken mit, der dieses Jahr die Federführung hatte. Sie wechselt jährlich zwischen BVR, BdB und Deutschem Sparkassen- und Giroverband (DSGV).

Umfrage: Länder wollen überwiegend 2017 Schuldenbremse einhalten

Elf der 16 Bundesländer wollen bereits 2017 die Schuldenbremse einhalten und keine neuen Schulden mehr machen. Das ergab eine Umfrage des Handelsblatts unter den 16 Länderfinanzministerien. Nur fünf Länder planen demnach, im kommenden Jahr Schulden zu machen, und zwar Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ab 2020 dürfen die Länder wegen der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse keine neuen Verbindlichkeiten mehr aufnehmen. Selbst finanzschwächere Länder stünden wegen der guten Wirtschaftslage und sprudelnder Steuereinnahmen finanziell gut da, schrieb das Blatt.

Flüchtlinge bescheren Deutschland zusätzliches Wachstum

Die hohen staatlichen Ausgaben für Flüchtlinge und auch private Mehrausgaben der Migranten könnten die Konjunktur stimulieren und dauerhaft zu mehr Wachstum beitragen. "Die staatlichen Ausgaben für Geflüchtete haben im Jahr 2016 das Wirtschaftswachstum um etwa 0,3 Prozent erhöht", sagte Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), der Rheinischen Post. "Der positive Effekt der Geflüchteten auf die Wirtschaftsleistung wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken."

Ramelow und Platzeck sollen erneut Bahn-Streit mit GDL schlichten

Im Tarifstreit mit den Lokomotivführern bei der Deutschen Bahn setzen die Gewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn auf altbewährte Schlichter. Die Gewerkschaft benannte erneut Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, während die Bahn den früheren Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Matthias Platzeck, ins Boot holt.

Rumäniens Präsident ernennt Sozialdemokraten Grindeanu zum Regierungschef

Die Krise um die Regierungsbildung in Rumänien scheint beendet: Präsident Klaus Iohannis ernannte am Freitag den Sozialdemokraten Sorin Grindeanu zum neuen Regierungschef, nachdem er vorher die von der Regierungsmehrheit vorgeschlagene Kandidatin für das Amt abgelehnt hatte. Der 43-jährige frühere Kommunikationsminister Grindeanu muss sich nun noch einem Vertrauensvotum im Parlament stellen.

Italienischer Staat trägt 6,6 Milliarden Euro des Rettungsplans für die BMPS

Der Rettungsplan für die seit Jahren kriselnde Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) wird den italienischen Staat 6,6 Milliarden Euro kosten. Das teilte am Donnerstagabend die italienische Zentralbank mit. Insgesamt benötigt die Bank nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) 8,8 Milliarden Euro frisches Kapital für ihre Rettung.

Lawrow: Russland weist 35 US-Diplomaten wegen US-Sanktionen aus

Als Vergeltung für die diplomatischen Strafmaßnahmen aus Washington weist Russland eine Reihe von US-Diplomaten aus: Die Regierung in Moskau wolle 35 US-Diplomaten ausweisen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen. Am Vortag hatten die USA 35 russische Diplomaten wegen der mutmaßlichen russischen Hacker-Attacken im US-Wahlkampf zum Verlassen des Landes aufgefordert.

