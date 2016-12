FMW-Redaktion

Gestern hat Donald Trump wieder einmal einen Tweet abgesetzt - seine Regierung werde zwei einfache Regeln befolgen:

My Administration will follow two simple rules: https://t.co/ZWk0j4H8Qy

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 29, 2016

Auf Instagram wird dann klar, wie diese Regeln aussehen:

"My administration will follow two simple rules: Buy American, hire American".

Also nur amerikanische Produkte kaufen, nur Amerikaner anheuern für Jobs. Das ist gewissermaßen der neue Leitspruch des Protektionismus im 21.Jahrhundert. Implizit heißt das: boykottiert ausländische Waren, stellt keine Ausländer an. Schöne Perspektiven für die "Restwelt". Und weil diese "Restwelt" sehr wahrscheinlich auf diesen Protektionismus reagieren wird, passiert dann das, was in den 1930er-Jahren passiert ist: man überbietet sich gegenseitig mit Schutzaßnahmen für die eigene Wirtschaft, mit der Folge, dass alle verlieren.

Wie Einstein einst sagte:

"Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu ...

