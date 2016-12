Der DAX hat das Jahr 2016 am Freitag mit einem Zählerstand von 11.481,06 Punkten und einem Jahresplus von rund 6,9 Prozent beendet. Es ist das fünfte Jahresplus in Folge.

Das letzte Jahresminus hatte der DAX im Jahr 2011 verzeichnet, als er 14,7 Prozent verlor. 2015 hatte der deutsche Leitindex um 9,6 Prozent zugelegt. Gegenüber dem Xetra-Handelsschluss am Vortrag verbuchte der DAX am verkürzten Handelstag ein Plus von 0,26 Prozent. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Adidas, der Commerzbank und RWE. Die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Fresenius Medical Care und von Merck rangierten am Ende der Liste.

Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,05 US-Dollar (+0,52 Prozent). Der Goldpreis stieg leicht an, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.158,44 US-Dollar gezahlt (+0,05 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,31 Euro pro Gramm.