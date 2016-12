Für 14 000 Wagen fehlen weiterhin die Genehmigungen für den Rückruf, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Darunter sind auch Autos in Deutschland. Volkswagen hatte zuvor in grossen Anzeigen in zahlreichen Tageszeitungen verkündet: "Jede der von uns entwickelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...