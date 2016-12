Kurz vor Jahresschluss kommen noch ein paar Käufer an den deutschen Aktienmarkt. "Es sieht so aus, als wäre ein hoher Bewertungskurs gewünscht", so ein Händler. Auch bei einigen Werten aus der dritten Reihe erwartet er noch Käufe in der letzten Minute. Der DAX notiert 0,1 Prozent höher bei 11.460 Punkten.

