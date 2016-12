Uns alle eint ein Ziel: Wir wollen erfolgreiche Investoren werden. Inwiefern wir Erfolg definieren, ist dabei definitiv eine andere Frage. Wie man erfolgreich wird, darauf gibt es mindestens so viele Antworten wie es Aktien an den weltweiten Börsen gibt.



Oftmals werden diese Antworten kryptisch dargestellt. Das macht Eindruck und vermittelt dem Empfänger, dass der Sender super schlau sein muss, wenn ihm so etwas Hochgestochenes eingefallen ist. Aber es geht auch einfacher.



Und so habe ich alle Faktoren, die meiner Meinung nach notwendig sind, um an der Börse erfolgreich zu sein, zusammengefasst und auf lediglich zwei Grundeigenschaften heruntergebrochen. Bist du gespannt, welche ...

