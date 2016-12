Drei Tage nach Ende des Quartals möchte Tesla Motors (WKN:A1CX3T) die Zahl der vierteljährlichen Fahrzeugauslieferungen bekannt geben. Diese so wichtige Kennzahl für den Elektroautohersteller soll irgendwann zwischen Sonntag und Dienstag Nacht fällig werden. Vor der Markteinführung des wichtigen Model 3 im nächsten Jahr wird das Unternehmen die Erwartungen erfüllen und das Vertrauen der Investoren in die eigenen Fähigkeiten bestärken müssen.



Daher wollen wir jetzt einen Blick auf die letzten Zahlen von Tesla werfen und uns ansehen, was wir im Weihnachtsquartal von dem Unternehmen erwarten ...

