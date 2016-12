NEW YORK (IT-Times) - In diesem Jahr dürften rund 1,5 Milliarden Smartphones weltweit verkauft werden, was einen Anstieg von über fünf Prozent gegenüber 2015 bedeuten würde. Auch in 2017 können sich Smartphone-Fans auf das ein andere interessante Telefon freuen. Insgesamt erwarten die Analysten aus dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...