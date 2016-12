Schlagerstar Helene Fischer hat mit ihrem Album "Weihnachten" die Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts verteidigt. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Die Deutschrocker Frei.Wild kommen mit dem Videoalbum "15 Jahre Liebe, Stolz und Leidenschaft" auf den zweiten Platz, die Rolling Stones verteidigen mit "Blue & Lonesome" den dritten Rang. Der kürzlich verstorbene George Michael schafft es posthum mit "Ladies & Gentleman: The Best Of George Michael" immerhin auf den 50. Platz des Rankings. In den Single-Charts übernimmt Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie mit "Rockabye" wieder die Führung.

Rag'n'Bone Man landet mit "Human" auf Rang zwei, Mark Forster komplettiert mit "Chöre" weiterhin das Podium. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.