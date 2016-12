Baden-Baden (ots) - Freitag, 03. Februar 2017 (Woche 5)/30.12.2016



Geänderten Programmablauf beachten!



23.55 (VPS 01.25) Guter Sex ist teuer - Comedyshow mit Lisa Feller Erstsendung: 21.05.2016 in NDR



00.55 (VPS 23.55) Monika Gruber live Wenn ned jetzt, wann dann Erstsendung: 04.01.2013 in BR



(bis 02.25 - weiter wie mitgeteilt)



