Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Anleger sollten sich beim Blick auf 2017 nicht in die Tasche lügen. Die Erwartung steigender Kurse aufgrund steigender Gewinne mag berechtigt sein - doch erzählt sie nur die halbe Geschichte. Denn bislang gab es mit der "Multiple Expansion" einen bequemen Kurstreiber, der vor allem von der extremen Notenbankpolitik befeuert wurde. Nun droht er ins Gegenteil umzuschlagen und zur "Multiple Contraction" zu werden.

Denn in einem konjunkturoptimistischen Umfeld können Unternehmensgewinne zwar steigen, aber von einer fallenden Aktienbewertung konterkariert werden - der Aktienkurs kommt dann dennoch nicht vom Fleck.

Reine Zins-Mechanik war ein bequemer Kurstreiber

Hinter der bisherigen "Expansion" verbirgt sich ein mechanischer Zusammenhang zwischen Aktienkurs und Marktzins. Denn die Renditen von Aktien und Anleihen stehen in Konkurrenz; die Gewinnrendite der Aktie wird immer nur relativ zu den erzielbaren Renditen am Bondmarkt bewertet. Fallende Zinsen in den vergangenen Jahren erlaubten immer höhere Aktienbewertungen oder "Multiples" wie beim bekannten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).

Das KGV setzt den Gewinn des Unternehmens, z.B. 6 Euro je Aktie, in Beziehung zum Aktienkurs, z.B. 100 Euro: Das ergibt ein KGV von 16,7. Interessanter ist aber der Blick auf den Kehrwert des KGV - die Gewinnrendite der Aktie. Er beträgt im Beispiel 6 Prozent.

Durch jahrelang fallende Zinsen sanken die Renditeanforderungen an Aktien immer weiter. Wer irgendwann eine Gewinnrendite von 2 Prozent je Aktie akzeptierte, nahm damit umgekehrt auch ein (theroretisches) KGV von 50 in Kauf. Die Aktie im Beispiel konnte sich also von 100 auf 300 Euro verdreifachen, um ihre Rendite von 6 auf 2 Prozent zu drücken. Und dass allein aufgrund der Ausweitung ihrer Bewertung an der Börse, der "Multiple Expansion".

Dieser Prozess kehrt sich nun um: Wollen Aktionäre wegen steigender Marktzinsen künftig eine Aktienrendite von 4 Prozent sehen, wäre umgekehrt nur noch ein KGV von 25 akzeptabel. Der Aktienkurs könnte sich dann von 300 auf 150 Euro halbieren. Mit künftig steigenden Zinsen dürfte also die Aktienbewertung fallen. Dies gilt umso mehr, als dass die US-Notenbank falkenhaftere Töne, sprich mehr Zinserhöhungen für 2017, angeschlagen hat.

Notenbanken bliesen Aktienkurse auf - jetzt droht die Wende

Wie stark der Beitrag der Multiple Expansion zu den Kursgewinnen war, haben die Analysten der UBS ermittelt: Seit der Krise 2008 lebten die Börsen fast ausschließlich davon. Dabei waren 30 bis 40 Prozent der KGV-Expansion durch das Quantitative Easing (QE) der Notenbanken zu erklären. Weitere 20 bis 30 Prozent resultierten aus der Hoffnung auf eine anhaltend taubenhafte Politik der Zentralbanken.

Die Analysten von Morgan Stanley wiesen auf diesen Kurstreiber bereits vor dem Start des ersten QE in den USA hin: "QE boosts PE, but not the EPS", lautete ihr Credo. Die Notenbankpolitik bläst zwar die Aktienbewertungen in Form des KGV auf, nicht aber den Gewinn je Aktie. Der Antriebsfaktor "fallende Zinsen" für automatische Kursgewinne wird nun durch den Belastungsfaktor "steigende Zinsen" ins Gegenteil gekehrt.

Korrektur extremer Bewertung schmerzhaft - auch für "sichere" Aktien

Besonders gefährlich ist, dass der Richtungswechsel diesmal nicht nur das übliche Auf und Ab im Konjunkturzyklus betrifft - es geht um das Ende eines jahrelangen Trends. Dank extremer Notenbankpolitik ist damit auch der Weg bis zu historischen Normalwerten sehr lang: So ist in den USA das Shiller-KGV, ein populärer Maßstab für die Bewertung des Gesamtmarktes, gerade auf 27,4 und damit das höchste Niveau seit 2007 geklettert. Kurz danach kam es vor knapp zehn Jahren zum Zusammenbruch der Märkte. Die Analysten von Ned Davies Research sehen daher ein rechnerisches Abwärtspotenzial im S&P-500-Index von über 25 Prozent, sollte die Bewertung bis auf ihr historisches Mittel-KGV fallen.

Besonders betroffen davon sind die sogenannten "Bond Proxies": Also Aktien mit klar definierbarem Einnahmestrom in der Zukunft, die dadurch den Kuponzahlungen der Anleihen sehr ähnlich werden. Meist sind dies Hersteller von Haushaltsgütern und Nahrungsmitteln sowie Immobilienwerte.

Ufuk Boydak vom Vermögensverwalter Loys nennt als Beispiel den Brauereikonzern Anheuser-Busch: Die Aktie fiel im November um rund 20 Prozent, als die Zinsen anzogen. "Das ist sehr viel für ein Unternehmen, das Anleger bis dahin als sehr stabil und sicher einschätzten." Sie waren bereit, ein KGV von 30, sprich eine Gewinnrendite von rund 3 Prozent zu akzeptieren. "Wenn die Zinsen weiter steigen, dürfte dies künftig nicht mehr reichen, um Anleger zu locken."

Selbst steigende Gewinne schützen nicht vor Kontraktion

Das Argument, dass eine bessere Konjunktur zu steigenden Gewinnen führt und die Kurse treibt, sollte außen vor bleiben. Denn die Aktienbewertung ist unabhängig von den Gewinnen. Führen steigende Zinsen dazu, dass sich das KGV wie im obigen Extremfall halbiert, müssten sich umgekehrt die Gewinne verdoppeln, um dies aufzufangen.

Das führt zur oft mit Unverständnis quittierten Kursreaktion einer Aktie, die trotz eines Gewinnsprungs nur stagniert. Selbst eine Gewinnverdoppelung würde dann nämlich nur ihren aktuellen Kurs rechtfertigen, nicht aber weitere Aufschläge.

Worauf Anleger achten müssen - Bewertung, Bewertung und Gewinne

Ein solch extremes Szenario ist für 2017 sicherlich nicht zu erwarten. Die Kernfrage lautet aber: Wird der Gewinnanstieg noch größer als der Zinsanstieg und kompensiert damit fallende Bewertungen? Denn nur so bleibt noch Raum für steigende Aktienkurse. Neben dem Gewinnausblick des Unternehmens sollten Anleger daher immer die Aktienbewertung im Blick haben, rät Vermögensverwalter Boydak.

Die Aussichten auf weiter steigende Bewertungen sind aber nicht rosig. So sagen die Analysten von Morgan Stanley: "Das Hauptrisiko für Europa ist politisch. Das limitiert die Aussicht auf eine Multiple Expansion." Zwar haben sie ihre pessimistische Haltung aufgegeben, stufen europäische Aktien aber lediglich auf Neutral und nicht etwa auf Übergewichten hoch.

Auch bei der Helaba rechnet man für den DAX noch mit einer "moderaten Bewertungsexpansion", erwartet aber nur eine unterdurchschnittliche Erholung am Aktienmarkt. Der DAX dürfte sich nur noch in einer KGV-Bandbreite zwischen 10,5 und 13 bewegen. Aktuell liegt das KGV auf Basis geschätzter 2017er-Gewinne bei 13,3.

Daneben müssen sich Anleger fragen, ob die steigenden Gewinnerwartungen an die Unternehmen zwar realistisch sind, sie aber möglicherweise schon in den Kursen eingepreist sind. Morgan Stanley warnt, dass sich die relative Bewertung konjunkturzyklischer Aktien 40-Jahres-Hochs nähere. Auch Merrill Lynch sieht durch die hohen Aktienbewertungen einen Teil der künftigen Gewinnerwartungen schon in den Kursen enthalten.

Für 2017 könnte es damit eng werden - denn mit steigenden Zinsen fällt der wichtigste Kurstreiber in Form einer steigenden Aktienbewertung weg. Hier bleibt nur zu hoffen, dass die Unternehmensgewinne so deutlich überraschen, dass eine niedrigere Bewertung überkompensiert werden kann.

