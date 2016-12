The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.12.2016



ISIN Name



NL0010872388 A.H.T. SYNGAS TECH. EO 1

CA0102931080 ALABAMA GRAPHITE CORP.

IT0000064482 BCA POP. MILANO O.N.

LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF I