Ein Mitglied der New Yorker Hip-Hop-Gruppe Run DMC wirft Amazon und Walmart vor, unerlaubt Produkte verkauft zu haben, die das Band-Logo tragen. Deshalb zieht die Rap-Ikone vor Gericht - und fordert 50 Millionen Dollar.

Wegen illegaler Nutzung des Namens Run DMC zieht ein Mitglied der legendären New Yorker Hip-Hop-Band gegen US-Einzelhändler wie Amazon und Walmart vor Gericht. Der Rapper Darryl McDaniels alias "DMC" reichte am Donnerstag (Ortszeit) in New York Klage ein. Der 52-jährige Besitzer der Markenrechte fordert 50 Millionen Dollar (47 Mio Euro) ...

