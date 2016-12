Das Silicon Valley ist in vielen Bereichen zukunftsweisend - auch in puncto Arbeitskultur.

In digitalen Unternehmen vermischen sich die Aspekte von Arbeit und Freizeit zusehends. Kein Wunder, dass auch neue, sportliche Formen von Meetings und Networking entstehen.

Einer der Vorreiter ist LinkedIn-Mitgründer Konstantin Guericke, der seine Meetings bereits seit Jahren beim Wandern abhält. Die Idee entstand, weil Guericke während der Gründungsphase von LinkedIn viel Arbeit und wenig Zeit für Sport hatte. Mit seinem Co-Gründer Reid Hoffmann verlegte er seine Treffen auf die Wanderwege.

Heute ist Guericke Partner beim Venture-Capital-Unternehmen Earlybird, aber er wandert noch immer - im Schnitt etwa 10 Meetings in der Woche finden auf den Wegen rund um Palo Alto in Kalifornien statt. Seine Gesprächspartner sind dabei oft Studierende aus Stanford oder StartUp-Gründer. Im Mittelpunkt steht für Guericke der Aufbau von Vertrauen: "Wenn man gemeinsam wandert und vielleicht auch spezielle Erfahrungen teilt, das schweißt schon zusammen - wie beim gemeinsamen Essen."

Sport als Networking-Tool kennt man bislang vor allem vom Golfen - dessen Image ist aber eher altmodisch. "How Kiteboarding Became the New Golf" titelte daher kürzlich der Journalist Max Chafkin und zeigte, welchen Einfluss der Trendsport auf die Networking- und Business-Kultur des Silicon Valley hat. Stefan Lake, Country Manager Deutschland bei der Employer-Branding-Beratung Universum, ist selbst begeisterter Kitesurfer mit Trainerlizenz ...

