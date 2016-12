Mainz (ots) - Montag, 2. Januar 2017, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Was ändert sich 2017? - Reinhard Schlieker im Gespräch Saftige Hackfleischpflanzerl - Kochen mit Armin Roßmeier Vietnam: Ein Land in Aufbruch - Reinhard Schlieker im Gespräch Lebensmittel aus dem Internet - Was taugt der Online-Supermarkt?



Gast im Studio: Mirja Boes, Comedian



Montag, 2. Januar 2017, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



Zollkontrolle am Flughafen - Überraschendes und Verbotenes Expedition Deutschland: Satow - Ein neues Leben Omas Hausmittel - Tipps bei Verletzungen



Montag, 2. Januar 2017, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin Moderation: Christina von Ungern-Sternberg



Superwahljahr 2017 - Das kommende Jahr wird wegweisend Venezuela versinkt im Chaos - Wut und Verzweiflung nehmen weiter zu Deutsche Mittelgebirge ohne Schnee - Skigebiete mit neuen Konzepten Winterliche Weltreise - Nach Kanada, Russland und Japan



Montag, 2. Januar 2017, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Die schwedischen Royals - TV-Doku über die Familie Hollywood-Ausblick - Wer sind die Oscar-Kandidaten 2017?



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121