ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich hat am Freitag etwas leichter geschlossen und blieb damit hinter dem europäischen Gesamttrend zurück. Damit spiegelt der letzte Handelstag 2016 die Entwicklung des Gesamtjahres. Denn der Züricher Markt hinkte mit einem Minus von 6,4 Prozent hinter dem Euro-Stoxx-50 her, der auf Jahressicht wenig verändert tendierte. Die Nachbarbörse in Frankfurt schaffte sogar ein Plus von 6,6 Prozent, die Wall Street schnitt noch stärker ab.

Verantwortlich für das Jahresminus war vor allem die Schwäche der Indexschwergewichte, und hier vor allem der beiden Pharmawerte Novartis (-11 Prozent) und Roche (-13,2 Prozent). Nestle retteten sich mit 1,1 Prozent gerade noch ins Plus. Auch die negative Entwicklung der Bankenaktien Credit Suisse (-29 Prozent), UBS (-13,6 Prozent) und Julius Bär (-4,5 Prozent) drückte den Index. Klarer Favorit im SMI waren Actelion, die - befördert von Übernahmefantasie - knapp 60 Prozent gutmachten.

Am Freitag verlor der SMI 0,4 Prozent auf 8.220 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 25,95 (zuvor: 24,12) Millionen Aktien. Dabei bewegten sich die Einzelwerte nur wenig. Nennenswerte Veränderungen gab es bei Syngenta mit einem Minus von gut 1 Prozent. Bei Actelion kam es zu leichten Gewinnmitnahmen, die Aktie verlor 1,1 Prozent. Die Pharma-Schwergewichte bauten ihre negative Jahresentwicklung noch etwas aus. So fielen Novartis um 0,5 Prozent und Roche um 0,6 Prozent. Tagessieger waren Givaudan mit einem Plus von 0,4 Prozent.

