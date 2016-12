Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Handelstag des Jahres mit leichten Verlusten beendet. Nach einem negativen Start mit einem Tagestief unter 8'200 Punkten um die Mittagszeit, hat sich der SMI am Nachmittag kontinuierlich erholt und vorübergehend noch knapp in die positive Zone gewechselt. In der Schlussauktion ging es dann aber wieder nach unten. Am klaren Minus von knapp 7% im Gesamtjahr änderte dies indes nicht mehr viel. Erwartungsgemäss plätscherte das Geschehen zum Jahresausklang insgesamt wie bereits in der gesamten Altjahreswoche ereignislos vor sich hin.

Keine Impulse mehr kamen am Nachmittag aus den USA, wo die Börsen mit leichten Verlusten in den letzten Handelstag starteten. Die Börsen in Deutschland und Grossbritannien schlossen bereits um die Mittagszeit. Der Blick richtet sich nun auf das neue Börsenjahr 2017. Wie üblich um diese Jahreszeit sehen viele Ökonomen das kommende Jahr in einem eher rosigen Licht, so etwa auch der Chief Investment Officer der Credit Suisse, welcher in einem Interview mit AWP Video für 2017 positive Aktienrenditen voraussagte. Spannend wird in den ersten Wochen insbesondere die erste Phase des neuen US-Präsidenten Donald Trump sein bzw. was an konkreten politischen Schritten auf sein zahlreichen Verlautbarungen folgen wird.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Freitag 0,38% tiefer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...